وزيرا الداخلية والعدل من سجن عدرا: حل جميع مشاكل الموقوفين والسجناء وإنصافهم

اطلع اللواء محمد الشعار وزير الداخلية والقاضي هشام الشعار وزير العدل خلال جولتهما اليوم على سجن دمشق المركزي “عدرا” على أحوال السجناء والخدمات المقدمة لهم واستمع الوزيران الى هموم ومطالب السجناء من أجل معالجتها.

وأكد وزير الداخلية على حل جميع المشاكل والقضايا وإيصال جميع الحقوق للسجناء، مبينا انه سيتم تشكيل لجنة لمعالجة قضايا السجناء، مشيرا إلى حرص إدارة السجن على الاهتمام بالقضايا الخدمية من طعام ولباس وتأمين الخدمات الصحية وكل الامور المتعلقة بالشؤون الانسانية في السجن.

وأضاف وزير الداخلية أنه ستتم معالجة جميع قضايا السجناء والطلبات المقدمة منهم بدقة وسينظر في كل قضية على حده سواء بالقضاء أو فيما يتعلق بوزارة الداخلية، مؤكدا أن الغاية من الزيارة هي.

وبين وزير الداخلية أن الغاية من عقوبة السجن اصلاح السجناء وعودتهم الى المجتمع صالحين وحريصين على الوطن ولتكون مدة التوقيف درسا لهم في حياتهم المقبلة.

من جانبه وزير العدل أكد أن الزيارة تهدف للوقوف على وضع السجناء قانونيا وتقصير فترة التقاضي، مبينا أنه سيتم تشكيل لجنة من المحامين العامين ورئيس النيابة العامة بمحكمة قضايا الإرهاب للنظر بجميع الشكاوى المقدمة من قبل السجناء والنظر بقضايا السجناء الذين لم يتم طلبهم من قبل قاضي التحقيق والأسباب التي أدت إلى توقيفهم.

وأضاف وزير العدل أن القانون سيطبق على الجميع وهذه اللجنة ستتابع جميع قضايا المساجين وحل جميع مشاكلهم القضائية.

وعبر عدد من السجناء عن ارتياحهم للخدمات المقدمة من إدارة السجن وطالبوا بالإسراع بالبت بقضاياهم واختصار مدة التقاضي.