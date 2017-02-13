وزيرا المالية والصناعة يناقشان الوصول إلى نظام حقيقي للتكاليف في الشركات الصناعية

ناقش وزيرا الصناعة المهندس أحمد الحمو والمالية الدكتور مأمون حمدان مع عدد من مديري المؤسسات والشركات الصناعية العامة ومديري المالية والتكاليف في الشركات واقع نظام محاسبة التكاليف في الشركات الصناعية العامة.

وقدم مديرو المالية والتكاليف في الشركات الصناعية عرضا مفصلا حول أنظمة التكاليف المتبعة في شركاتهم وآلية احتساب التكلفة والصعوبات التي تعترض تطبيق هذه الأنظمة بشكلها الأمثل في تلك الشركات.

وتم في ختام الاجتماع الطلب من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية إعداد قائمة تكاليف معيارية لكل من شركات الغزل وشركات النسيج بالتعاون مع تلك الشركات وبالتنسيق مع المديرين الفنيين والإنتاجيين لدراستها من قبل وزارة المالية لوضع آليات وضوابط لتطويرها بهدف الوصول إلى نظام حقيقي للتكاليف على مستوى الشركات الصناعية.