وزير الأمن الإلكتروني الياباني: لم أستخدم الكمبيوتر في حياتي

على الرغم من أنه وزير للأمن الإلكتروني وهو المسؤول عن الإشراف على الاستعدادات الخاصة بالأمن الإلكتروني لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تنظمها طوكيو عام 2020، صرح الوزير الياباني يوشيتاكا ساكورادا إنه لم يستخدم جهاز كمبيوتر في حياته.

ساكورادا قال حين سأله نائب معارض خلال اجتماع لجنة برلمانية امس عما إذا كان يستطيع استخدام الكمبيوتر “لم أستخدم جهاز كمبيوتر”، وحين سأله النائب كيف يمكن لشخص يفتقر لمهارات استخدام الكمبيوتر أن يكون مسؤولا عن الأمن الإلكتروني أجاب الوزير “إن السياسات يحددها عدد من العاملين في مكتبه بالإضافة إلى الحكومة الوطنية” معبرا عن ثقته في أنه لن تكون هناك أي مشكلات.