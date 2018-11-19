وزير الأوقاف خلال استقباله البطريرك يونان: المؤسسة الدينية وقفت بمواجهة الفكر الإرهابي المتطرف

أكد وزير الاوقاف الدكتور عبد الستار السيد أن المؤسسة الدينية في سورية وقفت بمواجهة الفكر الإرهابي المتطرف من خلال منهجية علمية وفكرية واضحة وفق تعاليم الإسلام الصحيح.

وأوضح الوزير السيد خلال لقائه غبطة البطريرك أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي في العالم والوفد المرافق له اليوم أن المجتمع السوري صمد بوجه العدوان الذي تعرضت له سورية خلال السنوات الماضية بفضل الوحدة المجتمعية وحالة التآخي لدى أبنائه.

بدوره أكد البطريرك أغناطيوس يوسف الثالث يونان أن سورية استطاعت بصمود أبنائها ووحدتهم والتفافهم حول جيشهم وقيادتهم الحكيمة تحقيق الانتصار على المؤامرة التي حاكها أعداء الوطن آملا بأن يتم دحر الإرهاب من كامل الأراضي السورية في القريب العاجل وأن يعم الأمان والسلام كامل تراب الوطن.