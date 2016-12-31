وزير الأوقاف: وقوف روسيا بجانب الشعب السوري يمثل وقوفا لجانب قيم الحق والعدالة

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن وقوف روسيا الاتحادية إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الإرهاب والتكفير يمثل وقوفا إلى جانب “قيم الحق والعدالة والسلام”.

وخلال استقباله وفدا من علماء الدين في روسيا أشار الوزير السيد إلى أن نتائج وقوف الشعب الروسي والقيادة الروسية إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الإرهاب التكفيري تجلت في الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري الباسل في حلب وباقي المناطق.

من جانبه أعرب مفتي موسكو فضيلة الشيخ ألبير قارغانوف باسمه وباسم الوفد المرافق له عن تهنئته لسورية قيادة وشعبا على الانتصارات التي حققتها وتضامنهم مع الشعب السوري.

ويضم وفد العلماء مفتي تتارستان الشيخ كامل سميع الله ومفتي سيبيريا الشيخ طاهر بشكينطايوف ونائب رئيس الجامعة الإسلامية الروسية الشيخ رستم نورعليف.

وأدى أعضاء الوفد إلى جانب وزير الأوقاف ورئيس اتحاد علماء بلاد الشام الشيخ الدكتور توفيق البوطي صلاة الجمعة في جامع السيدة خديجة بطرطوس.