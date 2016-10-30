وزير التجارة الداخلية يبحث مع صناعيي القنيطرة تطوير الواقع الاقتصادي

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ومحافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة القنيطرة سبل تطوير الواقع الاقتصادي في المحافظة، وتفعيل دور الغرفة والنهوض بها وحل المشاكل والعقبات التي تعترض عملها.

وخلال الاجتماع دعا الغربي التجار والصناعيين في المحافظة إلى ممارسة دورهم ونشاطاتهم على أرض المحافظة، وفي الوحدات الادارية التابعة لها في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وزيادة فعالياتهم بما ينعكس إيجابا على الحياة المعيشية للمواطنين ويعزز من صمود أبناء المحافظة وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب الصهيوأمريكي التكفيري.

من جهته أكد محافظ القنيطرة الحرص على تقديم مختلف اشكال الرعاية والاهتمام لاصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية في المحافظة، لتعزيز دورهم بشكل حقيقي وفعال في الاسواق من خلال المشاركة في المعارض والانشطة المختلفة التي تنشط حركة البيع والشراء واستمرار توافر الاحتياجات الاساسية للمواطنين من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.