وزير التربية يدشّن المجمع التعليمي في ضاحية قدسيا

انطلاقاً من أن تربية الأبناء أساس بناء المستقبل وازدهاره، فكراً وقيماً وحضارة، قام الدكتور هزوان الوز وزير التربية بتدشين المجمع التعليمي في ضاحية

قدسيا، والذي يمتد على مساحة 30,000م2 والذي يتألف من أربع كتل مدرسية مساحة كل كتلة 4800 م2، وتضم كل كتلة 32 قاعة صفية مساحة كل قاعة 36م2، وتتسع لـ 40 طالباً، وكل كتلة مدرسية ملحق بها قاعة متعددة الأغراض، ومبنى إداري بمساحة 1500 م2، وقاعة متعددة الأغراض مساحتها

200 م2 ومسرح مدرسي مجهز بشكل كامل و يتسع لـ 209 كراسي.

كما تفقد الوز “بحسب مصادر في الوزارة” ما تم إحداثه في المجمع بدءاً من المعهد التجاري التقاني المصرفي، وثانوية ضاحية قدسيا للبنين، وثانوية ضاحية قدسيا للبنات، ومدرسة ضاحية قدسيا حلقة2، ومدرسة ضاحية قدسيا السابعة حلقة 1، وانتهاءً بروضة سوا ربينا 2 وروضة ورود المستقبل التي تتألف من 6 شعب صفية.

وصرح وزير التربية قائلا: إننا اليوم ندشن هذا الصرح التعليمي لنقول للجميع لن تستطع قوى الإرهاب أن تخمد جذوة الحياة في داخلنا، لأننا نؤمن بأن العلم انتماء للحضارة والإنسانية ومواكبة للعصر، وليعلم هؤلاء الظلاميون وأسيادهم وأربابهم أن مدارسنا لاتدّمر، لأنها في قلوبنا، وسنستمر في تشييد وإعادة إعمار مدارسنا لتبقى صروحاً للعلم الذي يبني الإنسان المتعلم الحر الكريم الذي يحيا الوطن في قلبه، إنه قرار صمود وبقاء باستمرار العلم والتعلم ودحر المستعمرين والجهلة ورفع راية الحياة، وسيبقى الشعب السوري أقوى صلابة رغم المحن ثابت بجذور صلبة في تأكيد انتمائه لتاريخه، وهويته.

وأضاف الوز: إن تدشين هذا المجمع التعليمي يأتي في إطار إعادة النظر بالبيئة المدرسية وتجاوز النمط التقليدي للبناء المدرسي، معرباً عن اعتزازه بأن

الجهة الدارسة للمشروع وجهة الإشراف على تنفيذ الأعمال هو الجهاز الفني للهيئة العامة لأبنية التعليم، مبيناً أن أهم ما يميز هذا المجمع التعليمي وجود المرافق والملاعب والحدائق والمسرح والصالات الرياضية، حيث أن وزارة التربية تعمل على بناء الشخصية المتوازنة والمتكاملة من كل الجوانب لأبنائنا الطلبة، لافتاً إلى أنه تم اختيار ريف دمشق لبناء هذا المجمع لتخفيف الكثافة الطلابية في مدارس محافظتي دمشق وريف دمشق.

ومن جانبه أشاد محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم بالتعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية في مجال تأمين البنية التحتية لهذا الصرح العظيم،

مؤكداً الحرص على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية.

كما أوضح همام حيدر أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حرص السوريين على متابعة إعادة الإعمار من أجل بناء جيل واع يدافع عن أي اعتداء يهدد بلدهم ليكونوا سنداً لانتصارات جيشنا ضد الإرهاب.



البعث ميديا- خاص