وزير التعليم العالي: إنشاء اختصاصات وماجستيرات نوعية لخدمة ذوي الإعاقة

أكد الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي أهمية رعاية ذوي الإعاقة وتلبية متطلباتهم والعمل معهم على تخطي إعاقتهم ليصبحوا أشخاصاً فاعلين عبر الاستفادة من طاقاتهم الكامنة وصقلها وتدريبها ودمجها بالمجتمع.

وأشار الوزير النداف خلال زيارة قام بها إلى منظمة آمال للمعوقين ولقائه الأطباء والكادر التأهيلي إلى ضرورة تطوير وسائل العلاج والتأهيل والتعاون مع المعنيين لسن قوانين تضمن حقوق ذوي الإعاقة معربا عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكافي فيما يتعلق بإنشاء اختصاصات نوعية وغير موجودة وماجستيرات تأهيل وتخصص ضمن المجالات التي يحتاجها المجتمع لتأهيلهم إضافة لتوفير الكادر التدريسي بما يضمن تحقيق هذه الغاية.

بدوره أشار الدكتور علي توركماني رئيس مجلس أمناء المنظمة إلى إمكانية التدريس عبر السكايب في حال عدم توافر خبرات حاليا من خلال التعاون والاستفادة من كوادر تعليمية خارجية، لافتا إلى أهمية دور التشاركية مع مؤسسات الدولة بما يخدم تغطية النقص الحاصل في الكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع هذه الإعاقات.

يذكر أن “آمال” منظمة أهلية غير ربحية تأسست عام 2002 بموجب قرار الإشهار 1505 لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال مركز تأهيل التوحد ومركز تأهيل الإعاقة السمعية المتضمن خدمة الاستقصاءات السمعية وتأهيل اضطرابات الكلام واللغة والمركز التعليمي للإعاقة السمعية.