وزير الثقافة يستقبل سفير جمهورية بيلاروسيا بدمشق

خاص – البعث ميديا – سوار ديب

استقبل الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة، سفير جمهورية بيلاروسيا بدمشق الكسندر بونوماريف وذلك لتعزيز العلاقات الثقافية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية بيلاروسيا الصديقة.

وجرى خلال الاستقبال التباحث في المجالات الثقافية التي تهم البلدين واستعراض العلاقات الثنائية وبحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها مشروع إقامة أسبوع ثقافي بيلاروسي في سورية.

من جانبه أبدى السيد وزير الثقافة استعداده للتعاون في هذا المجال من اجل إقامة هذه الفعالية وإنجاحها، لما لها من أهمية في ترسيخ العلاقات بين الشعبين والتعريف بثقافتيهما.

وأكد الجانبان على أن العلاقات بين البلدين تاريخية، وتملك قاعدة متينة، مشددين على أهمية تطوير هذه العلاقات في جميع المجالات، وتعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين وسبل تطويرها نحو الأحسن.

حضر الاجتماع الأستاذ محمود عبد الواحد والأستاذ نزيه خوري مستشاري السيد الوزير.