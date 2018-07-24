وزير الخارجية الألماني: أوروبا لن تنحني للتهديدات الأمريكية

قال وزير الخارجية الالماني هايكو ماس إن اوروبا لن تنحني لتهديدات من الولايات المتحدة في نزاع تجاري وتريد حلها عبر التفاوض.

وقال هايكو ماس يوم الثلاثاء قبل ان يتوجه جان كلود يونكر رئيس المفوضية الاوروبية الى واشنطن لاجراء محادثات حول التهديدات الأمريكية بشأن التجارة “من الجيد أن يكون جان كلود يونكر في واشنطن غدا للتحدث والسعي للحل لكننا لا نتجه إلى المفاوضات بمسدس على صدرنا. لا أعتقد أن التهديدات تقربنا من الحل”.

وقال للتلفزيون العام الالماني “يجب ان نلتزم في اوروبا معا … اتمنى ان ننجح في حل هذا عبر الاجماع لكننا لن نتعرض للتهديد ونسقط بسهولة.”