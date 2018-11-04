وزير الخارجية الألماني يؤكد ضرورة الحفاظ على معاهدة الصواريخ

في حديث لمجلة دير شبيغل الألمانية، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تخلي أي طرف عن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى يزيل أحد أكبر الإنجازات في مجال نزع السلاح على الصعيد الدولي.

وقال ماس إن “ألمانيا بالتعاون مع شركائها الأوروبيين ستؤيد الحفاظ على هذه المعاهدة خلافا للولايات المتحدة” داعيا إلى إعادة النظر في نظام المراقبة على الأسلحة وعملية نزع السلاح للحفاظ على السلام في أوروبا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن مؤخراً عزمه الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو متذرعا بادعاء “خرقها” من الجانب الروسي دون تقديم دليل على ذلك، فيما أكدت روسيا أنها تهتم بالحفاظ على المعاهدة وتأسف لقرار واشنطن الخروج منها.

وأشار ماس إلى أن الأمن الدولي يجب أن يعتمد سياسة تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وأولوية المصالح المشتركة أمام انعدام الثقة المتبادلة وضرورة الإشراف الشامل على المعلومات الخاصة بالصواريخ بما فيها المجنحة لتحقيق أكثر شفافية في مسائل المراقبة على الأسلحة.