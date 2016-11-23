وزير الخارجية التشيكي: تحديد مستقبل سورية لا يخص الغرب

صرح وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك، أن تحديد مستقبل سورية هو أمر لا يخص أوروبا أو الغرب وإنما يخص السوريين وحدهم.

وفي محاضرة ألقاها في الجامعة الاقتصادية العليا في العاصمة التشيكية براغ، قال زاؤراليك أن “على الغرب عدم التدخل في الشؤون السورية وإنما المساعدة في التوصل الى وقف للاعمال القتالية واحياء المحادثات السياسية وترك السوريين يختارون ويحددون مستقبلهم ومن سيمثلهم” لافتا إلى انه لو كان حل الأزمة ينحصر بين السوريين فقط لانتهت هذه الأزمة منذ فترة طويلة.

واعرب زاؤراليك عن ثقته بالتوصل الى وقف الحرب واطلاق العملية السياسية من جديد في سورية.