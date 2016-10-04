وزير الخارجية التشيكي يندد بالتدخل الخارجي في سورية

شدد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك أن التدخل الخارجي المستمر والدعم المتواصل للتنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح أديا إلى إطالة الأزمة في سورية.

وفي حوار تلفزيوني أمس شارك فيه رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب التشيكي كارل شفارتسينبيرغ، انتقد زاؤراليك ما يسميه الغرب “المعارضة المعتدلة” في سورية لافتا إلى أنه التقى ممثلين عن هؤلاء على هامش الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة وكانت مواقفهم “غير مهادنة”.

وأشار زاؤراليك إلى أن روسيا تحاول تهدئة الوضع في سورية لأنها تعرف خطورة مثل هذه الحروب من تجربتها في أفغانستان.