وزير الخارجية الجزائري: تحرير حلب هو انتصار على الإرهاب

صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة أن تحرير مدينة حلب هو انتصار على الإرهاب.

وقال لعمامرة في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال منتدى للسلم والأمن في أفريقيا بمدينة وهران الجزائرية: “إن ما تقوم به التنظيمات المسلحة في مدينة حلب هو إرهاب وإن إعادة سيطرة الدولة السورية على حلب هي انتصار على هذا الإرهاب”.

وردا على مقال نشرته صحيفة بلجيكية وتوقع كاتبه أن تشهد الجزائر أحداثا مشابهة لما يجري في سورية أوضح لعمامرة: “أن الأشخاص الذين كتبوا ذلك المقال كانوا يحلمون بانتصار الإرهاب في حلب وفي أماكن أخرى وبعد فشل الإرهاب فهم يظنون أنه ممكن أن ينجح في الجزائر “داعيا إلى عدم إيلاء أهمية لمثل هذه التصريحات.