الشريط االاخباريسلايدسورية لافروف: مستمرون بالقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية في سورية 2018/10/22 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر tweet أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مستمرة في القضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية في سورية. لافروف دعا، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مدغشقر في موسكو، المجتمع الدولي إلى المساهمة الإيجابية في عودة المهجرين السوريين. اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني لا تعليقات