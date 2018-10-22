لافروف: مستمرون بالقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية في سورية

 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا مستمرة في القضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية في سورية.

لافروف دعا، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية مدغشقر في موسكو، المجتمع الدولي إلى المساهمة الإيجابية في عودة المهجرين السوريين.

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