وزير الخارجية الروسي: نشاطات واشنطن شرق الفرات.. مريبة!

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيده أن أي وجود لأي قوات أجنبية في سورية دون دعوة من الحكومة السورية هو غير شرعي منوها بأن روسيا تتواجد في سورية بدعوة رسمية من تلك الحكومة.

لافروف، في مقابلة مع قناة آر تي فرانس ومجلة باريس ماتش وصحيفة فيغارو، أشار إلى أن واشنطن تقوم بنشاطات مريبة شرق الفرات، معربا عن قلق بلاده إزاء وقائع تثبت قيام القوات الأمريكية بنقل إرهابيي “داعش” من سورية إلى العراق وأفغانستان.

وفيما يتعلق باتفاق سوتشي حول إدلب، لفت لافروف إلى أنه يجري تنفيذه، مبينا أن أي حوار حول سورية يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يعطى للسوريين الحق بتقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.