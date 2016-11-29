وزير الخارجية الروسي يصف كاسترو بـ«رجل عظيم»

دون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 29 تشرين الثاني أثناء زيارته لسفارة الكوبية في موسكو عبارة تعزية بوفاة فيديل كاسترو، في كتاب التعازي، «كاسترو رجلا عظيما».

وقال لافروف في حديث مع الصحفيين: «كاستروا بذل من الجهد أكثر من أي شخص آخر من أجل الشعب الكوبي ومن أجل علاقاتنا مع كوبا، وطبعا، هو ساهم بقسط هائل في تعزيز القيم الأخلاقية على الساحة الدولية، وهو ما نحن بأمسّ الحاجة إليه اليوم».

واستطرد قائلا : «كان فيديل كاسترو رجلا عظيما وشخصية بارزة بكل معنى الكلمة، وهذا يخص أيضا الشعب الكوبي، الذي كان محور اهتمام كاسترو مدى حياته. وهذا يخص كذلك القيم الشاملة، مثل ضرورة احترام القانون والحقيقة والعدالة. وهذا هو ما رفع شعبيته إلى هذا الحد».

وذكر لافروف «لقد تمتع فيديل بالإرادة الصلبة في نشر هذه المواقف والقيم، وهو بالذات ما جعله يحظى بالاحترام والسمعة في جميع أنحاء العالم. وكان كاسترو تحديدا من أطلق علاقات كوبا مع الاتحاد السوفيتي وروسيا المعاصرة».