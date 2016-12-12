وزير الخارجية الصربي يعلن أن دولته لن تدخل في حلف “الناتو”

اكد وزير خارجية صربيا إيفيكا داسيتش، أن بلادة لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي، وإلى العقوبات ضد روسيا، كما أن رغبتها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا تحمل طابع معادي لروسيا.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: ” “لن ننضم للعقوبات أو إلى أي تدابير ضد روسيا. نحن كما تعلمون، لا نخطط بالانضمام إلى الناتو، برلماننا، والجمعية العامة، صوتا لصالح إعلان الحياد العسكري. وهذا يعني، أننا بلد ليس محايد، ولكن لدينا سياسة الحياد العسكري”.

وأضاف الوزير: “نعول أننا سنتمكن من تعزيز القدرات الدفاعية لدولتنا الى حد كبير، ليس من أجل تهديد أحد ما، بل من أجل ضمان عدم تهديد أحد وحدة أراضينا وسيادتنا”.