وزير الخارجية الفلسطيني: تصويت البرلمان الأوروبي دعم لصمود الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تصويت البرلمان الأوروبي ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين رسالة دعم لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء عن المالكي قوله: إن تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة يمثل استفتاء حول التزام ممثلي الشعوب الأوروبية بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ورسالة دعم لصمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة اليوم ضد مقترح خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين وتبنى قرارا آخر يدعو الى تقديم مساعدة أوروبية إضافية للأونروا بقيمة 22 مليون يورو إضافية لهذا العام.

بدوره شدد وزير التربية والتعليم العالي في فلسطين صبري صيدم على أن التصويت يشكل “أم الصفعات” للاحتلال الذي يسعى ليلا ونهارا للتضييق على قطاع التعليم الفلسطيني.

ودعا صيدم أحرار العالم إلى وقف ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق القطاع التعليمي والانتصار لحق أطفال فلسطين في تلقي التعليم النوعي في ظل بيئة آمنة ومستقرة.

يشار إلى أن منظمة إسرائيلية تدعى “انباكت” عملت مع مجموعة من أعضاء البرلمان الألماني على تمرير قرار في لجنة الموازنة في التاسع من أيلول الماضي يدعو إلى الحجز على 20 مليون يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني بدعوى تشجيع الكتب المدرسية الفلسطينية لما أسموه “العنف والتحريض ضد إسرائيل “.