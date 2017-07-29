وزير الداخلية: إقامة معرض دمشق الدولي دليل قوة الدولة السورية (صور)

أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن إقامة الدورة التاسعة والخمسين لمعرض دمشق الدولي على أرض مدينة المعارض والمؤتمرات الدولية على طريق المطار بدمشق وبرعاية السيد الرئيس بشار الأسد ما هو إلا تأكيد على قوة الدولة السورية وانتصارها على المشروع والفكر الإرهابي التكفيري.

واطلع الوزير الشعار خلال تفقده مدينة المعارض وبحضور جميع الفعاليات والجهات المسؤولة على التحضيرات والإجراءات لتسهيل وصول المشاركين والزوار إلى أرض معرض دمشق الدولي وتعزيز المناخ الأمني المناسب لذلك.

وشدد وزير الداخلية على أن هذه الفعالية تؤسس للانطلاق والتعافي وتشكل قفزة نوعية في الاقتصاد السوري وتشجيع الفعاليات الدولية والمحلية للمشاركة في الاستثمار بالاقتصاد السوري مستفيدة من حالة التعافي والاستقرار الأمني في دفعه إلى ما كان عليه قبل الحرب الإرهابية على سورية.