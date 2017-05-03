وزير الداخلية خلال بيان عملي لوحدة المهام الخاصة: استمرار التدريب لاكتساب المهارات

أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية خلال حضوره اليوم بيانا عمليا نفذه خريجو دورة تدريبية في وحدة المهام الخاصة في عدرا بمحافظة ريف دمشق أن الوزارة تولي عملية التدريب والتأهيل أهمية كبيرة بما ينعكس على تنفيذ مهام قوى الأمن الداخلي بالشكل الأمثل وبكل اختصاصاتها القتالية التي تشارك بها إلى جانب القوات المسلحة في محاربة الإرهاب على كل الأراضي السورية وكذلك تنفيذ المهام الاختصاصية في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن العام.

وشدد الوزير الشعار على استمرارية التأهيل والتدريب لاكتساب المهارات والكفاءات القتالية مؤكدا أن قوى الأمن الداخلي أثبتت انها على قدر المسؤولية المنوطة بها وسجلت مع بواسل قواتنا المسلحة مواقف عزة وبطولة ورجولة في شتى الميادين من خلال صمودها وتصديها للإرهاب وادواته وداعميه.

وأشار اللواء الشعار إلى أهمية الارتقاء بالجاهزية إلى أعلى مستوى لجميع ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي من خلال التدريب والتأهيل المستمرين والإيمان بالوطن وقائد الوطن والإرادة القوية لتنفيذ المهام الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي بكل عزيمة وإقدام.

وتضمن البيان العملي فقرات متعددة عن التدريبات العسكرية والقتالية النوعية التي تلقاها المتدربون تظهر جاهزيتهم ولياقتهم وخبراتهم التي اكتسبوها خلال الدورة.

حضر البيان العملي محافظ ريف دمشق وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وقائد قوات حفظ الامن والنظام في وزارة الداخلية.