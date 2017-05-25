وزير الداخلية يتفقد قسم شرطة القابون.. النصر الأكبر تطهير سورية من الإرهاب

تفقد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية اليوم قسم شرطة القابون الذي صمد في وجه الاعتداءات والاستهدافات المتكررة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة على مدار ما يقارب أربع سنوات.

واطلع الوزير الشعار على حجم الأضرار التي لحقت بحي القابون وقسم الشرطة خلال تصديه للارهاب واستبسال ضباط وعناصر القسم في الدفاع عنه رغم الاستهداف الذي تعرض له.

وقال الوزير الشعار :إن ” صمود ضباط وعناصر القسم مفخرة للوطن ونموذج من النماذج التي تؤديها الوحدات الشرطية على كامل الاراضي السورية إلى جانب أبطال قواتنا المسلحة ” منوها ببسالة وشجاعة ضباط وعناصر القسم وعزمهم وايمانهم بالوطن.

واثنى الوزير الشعار على ضباط وعناصر القسم وهنأهم على استبسالهم في التصدي للإرهاب مؤكدا أن ” النصر الاكبر هو يوم تطهير كل الأراضي السورية من دنس الإرهاب”.

كما تفقد الوزير الشعار فرع مكافحة المخدرات بدمشق وجال على أقسام الفرع واطلع على سير العمل فيه.

وخلال لقائه اليوم ضباط دورة القيادا ت العليا أكد الوزير الشعار أن الدولة السورية مستمرة في دحر الإرهاب من خلال تضحيات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقوى الرديفة وصمود الشعب السوري رغم الاستهداف الكبير الذي تتعرض له سورية من قبل الدول المتامرة وفي مقدمتها العدوالصهيوني المستفيد الأول من كل ما يحصل في سورية والمنطقة.

وبين الوزير الشعار أن الإيمان والإرادة والتأهيل والتدريب الأساس في الصمود وتحقيق النصر في هذه الحرب الظالمة التي فرضت على سورية مشددا على القيام بمهام استثنائية لمكافحة الارهاب وتامين الاستقرار للمواطنين .

وأكد الوزير الشعار على تعزيز التاهيل الذاتي والانضباط العسكري وتحسين الأداء وتعزيز هيبة الدولة وحماية المواطنين وأشعارهم بالطمانينة والحفاظ عليهم وعلى ممتلكاتهم وتعزيز مناعتهم ليكونوا ظهيرا حقيقيا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في التصدي للإرهاب .

ودعا الوزير الشعار الضباط إلى الاهتمام بمرؤوسيهم وتعزيز أواصر العلاقة وتوحيد الرؤى بين مختلف وحدات قوى الأمن الداخلي مشددا على التمسك بالقوانين وتنفيذها بما يصون حقوق المواطنين وكراماتهم .