وزير الداخلية يدعو قادة الشرطة لتعزيز سلطة القانون والحفاظ على الأمن

أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية خلال اجتماعه اليوم مع قادة شرطة المحافظات ضرورة تعزيز سلطة القانون والحفاظ على الأمن العام وتوفير كل العوامل التي تعزز المناعة الوطنية وتعزيز وحدات قوى الأمن الداخلي بالوسائل اللازمة لتكون جاهزة لتنفيذ المهام الملقاة على عاتق وزارة الداخلية.

وشدد الوزير الشعار على مكافحة الجريمة بكل أنواعها سواء الواقعة على الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات بما يعزز هيبة الدولة “وابتكار أحدث الأساليب لمنع وقوع الجريمة والتصدي لكل القضايا التي تسيء لهيبة الدولة”.

ودعا وزير الداخلية قادة الشرط لوضع السياسات والخطط وقيامهم بدورهم الميداني وتلافي كل مظاهر الخلل والتحلي بالحكمة والشجاعة والنزاهة ومعالجة جميع الأمور السلبية وتعزيز النواحي الايجابية واستخدام القوى البشرية بالشكل الصحيح والعمل على أتمتة كل قيادة الشرطة ووضع قاعدة بيانات لاستكمال مشاريع الأتمتة.

وأشار الوزير الشعار إلى ضرورة الاهتمام بالتأهيل الوطني والتدريب العسكري والبدني والمسلكي والإشراف والمتابعة الميدانية لعمل الوحدات الشرطية وتحقيق الجاهزية التامة وتلقي الشكاوى ومتابعتها وتوجيه الوحدة الشرطية المعنية إلى مكان الحدث بأسرع وقت ممكن فور تلقي الشكوى.

كما أكد الوزير الشعار على دور الوحدات الشرطية في تقديم الدعم والمؤازرة للمؤسسات الرقابية والضابطة العدلية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية والزراعة والكهرباء لتأمين الرقابة على المواد ووصول مستلزمات الحياة المعيشية للمواطنين ومنع الاحتكار ومنع التعديات والعبث بأملاك الدولة والمواطنين بالتنسيق والتكامل مع الوزارات المعنية والمحافظين والمؤسسات المعنية الأخرى.

وبين الوزير الشعار أهمية مكافحة الفساد وتعزيز دور الرقابة والحد من حالات الهدر وترشيد الإنفاق ومتابعة برامج التأهيل والتدريب وتأمين الخدمات لعناصر قوى الأمن الداخلي” وخاصة التأمين الطبي الكامل واللباس الائق والعتاد اللازم لمكافحة الإرهاب بما ينعكس إيجابا على فعالية الأداء وتحسين ظروف الخدمة”.

وشدد وزير الداخلية على الاهتمام بالجرحى وتأمين كل مستلزماتهم إلى أماكن إقامتهم والتواصل مع ذوي الشهداء وتأمين كل احتياجاتهم.