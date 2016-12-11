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2016/12/11
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وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد في زيارة مفاجئة
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وزير الدفاع الأمريكي يصل بغداد في زيارة مفاجئة
2016/12/11
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