وزير الدفاع الإيراني: إيران قوية في جميع المجالات الدفاعية والعسكرية

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن جبهة المقاومة خاضت الحرب مع قوى الإرهاب والتكفير في المنطقة وانتصرت عليها رغم كل الدعم الذي كانت تتلقاه تلك المجموعات الإرهابية من قوى الاستكبار.

وأوضح حاتمي في تصريح اليوم أن إيران قادرة على سد حاجتها في جميع المجالات الدفاعية والعسكرية رغم العقوبات التي يحاول الاعداء فرضها عليها.

ونوه حاتمي بالقدرات والطاقات الإيرانية التي تمتلك العقيدة الثورية والإيمان بالعمل لرفع مكانة الصناعات الايرانية رغم الحظر المفروض على البلاد داعيا إلى اليقظة حيال مؤامرات الاعداء.