وزير الدفاع الروسي يؤكد حماية أجواء الاتحاد بفضل «إس-300»

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن منظومة الدفاع الجوي لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس، باتت قادرة على منع أي انتهاك للمجال الجوي للبلدين.

وذكر خلال اجتماع مشترك لقيادة وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية في مينسك، الأربعاء، 2 تشرين الثاني، أن مؤسسات الإنتاج الحربي الروسية أنجزت هذا العام إصلاح منظومات «إس-300 بي إس»، التي سبق لروسيا أن سلمتها لبيلاروس، لتدخل المناوبة القتالية على الحدود الغربية لدولة الاتحاد.

واستدرك قائلا: «الإجراءات التي نتخذها لتحسين أداء مهام المناوبة القتالية للدفاع الجوي، ستسمح بمنع أي انتهاك للمجال الجوي لدولة الاتحاد».

وأضاف الوزير أن روسيا وبيلاروس ستأخذان تكثيف أنشطة حلف الناتو العسكرية قرب حدودهما، بعين الاعتبار لدى التخطيط للتدريبات الاستراتيجية «الغرب-2017» التي ستجري في أراضي البلدين خلال أيلول من العام المقبل.