وزير الدفاع اللبناني: نحن أقوياء ولن نتنازل عن حقوقنا وثرواتنا

جدد وزير الدفاع الوطني اللبناني يعقوب الصراف رفضه التهديدات الإسرائيلية الموجهة ضد بلاده مؤكدا أن لبنان قوي ولن يتنازل عن حقوقه وثرواته.

ولفت الصراف خلال طاولة نقاش أقيمت بمؤتمر الأمن في ميونيخ حول الصراع العربي الإسرائيلي إلى انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للسيادة اللبنانية موضحا أن لبنان لا يسعى لشن حرب لكنه في المقابل جاهز للدفاع عن نفسه ولن يقبل بأي شكل من الأشكال أي اعتداء عليه.

ودعا الصراف للنظر إلى مشكلة الشرق الأوسط بشكل متكامل وقال “إذا كان السلام العادل والشامل هو الهدف فما علينا إلا البدء بإيجاد حلول لكل النزاعات والقضايا وأولها حل القضية المركزية قضية فلسطين”مشيرا إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة منذ سبعين عاما والوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشونه بسبب استمرار تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ورفضها حق العودة.