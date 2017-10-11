وزير الزراعة: لجنة فنية للوصول إلى السعر الأنسب للمحاصيل

أعلن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الوزارة تقوم بشكل دوري بدراسة واحتساب تكاليف المنتجات الزراعية الاستراتيجية والرئيسية بما فيها الخضار والفواكه ومنتجات الثروة الحيوانية من خلال لجان مشكلة بالمحافظات بالتعاون مع اتحاد الفلاحين.

وفي تصريح له أضاف القادري: إنه سيتم تحديد أجور العمل الآلي واليدوي ومستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار وغيرها حسب المناطق لمناقشتها من خلال لجنة فنية بالوزارة تضم ممثلين عن مكتب الفلاحين القطري واتحاد الفلاحين والوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمصرف الزراعي ونقابة المهندسين الزراعيين.

وأشار القادري إلى أن النتائج ستعرض على لجنة التسعير المركزية لاعتماد التكاليف واقتراح أسعار شراء المحاصيل على اللجنة الاقتصادية للوصول إلى السعر الأنسب وتحقيق هامش ربح مجز للفلاح وخلق توازن سعري يضمن استمرار العملية الإنتاجية.

وأكد القادري أن تكاليف المحاصيل الرئيسية مثل الحمضيات والتفاح والعنب والفروج والبيض ستحسب من خلال التواصل مع الجهات التسويقية لتحديد الحد الأدنى لشرائها وتسويقها إلى المصانع والمؤسسات الحكومية لإلغاء دور الوسيط وتشجيع التجار على شراء المنتجات بسعر أعلى بما يحقق هامش ربح أكبر للفلاح والحد من تكاليف وطول الحلقات الوسيطة.

وكان مجلس الوزراء حدد في أيار الماضي سعر شراء الكيلوغرام من القمح الطري والقاسي بـ 140 ليرة سورية وسعر شراء كيلوغرام الشعير بـ 110 ليرات سورية وذلك للموسم الزراعي 2017.