وزير الزراعة يؤكد أهمية ودور الباحثين السوريين في تطوير الزراعة

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أهمية البحوث العلمية الزراعية مشيرا إلى دور الباحثين السوريين في تطوير الزراعة، من خلال ابتكار الأصناف والطرق الحديثة وإيجاد البدائل بما يسهم في تحقيق التكيف مع المتغيرات البيئية وزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وخلال استقباله أمس الدكتورة غنوة خضور الفائزة ببرنامج “لوريال” يونسكو من أجل المرأة في العلم لأبحاثها المتطورة، لفت القادري إلى دور المرأة السورية في البحث العلمي وتحقيقها لنجاحات كبيرة ترفع من خلالها علم الوطن في كل المحافل منوها بالإنجاز التي حققته خضور.

بدورها أوضحت خضور أن الجائزة تمنح للنساء الحاصلات على شهادة الدكتوراه في المجالات العلمية، ممن قمن باكتشافات استثنائية ضمن مجال عملهن وهي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل “محلية ودولية وعالمية”، حيث يتم اختيار الفائزات في كل عام بناء على تقييم إنتاجهن العلمي من مقالات ومؤتمرات إضافة إلى بحث الدكتوراه والبحوث المستقبلية المرغوب إنجازها.

ولفتت الدكتورة خضور إلى أن برنامج “لوريال” يونسكو، يبرز دور المرأة في العلم وتعزيز مشاركتها بالبحوث العلمية والتنمية ويشجع على كسر الصورة النمطية للمرأة وجميع الحواجز التي تعوق مشاركتها الفاعلة في تطور العلوم، وذلك من خلال هذه المنحة مشيرة إلى أن بحثها المستقبلي يتناول قضية أزمة المياه العالمية “شح المياه”، وينقسم إلى حماية المصادر الحالية للمياه السطحية منها والجوفية وإيجاد مصادر بديلة للمياه أو استخدام مصادر المياه غير التقليدية مثل “مياه الجفت أو مياه معاصر الزيتون المعالجة”.

يذكر أن الدكتورة غنوة خضور باحثة في إدارة بحوث الموارد الطبيعية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وكرمت منذ عدة أيام من برنامج “لوريال يونسكو” مع أربع باحثات من مصر ولبنان والأردن والعراق.