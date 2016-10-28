وزير السياحة يسعى للارتقاء بمنطقة اللاذقية سياحياً وبيئياً وعمرانياً!

أصدر وزير السياحة المهندس بشر يازجي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لإعادة تأهيل وتنظيم المنطقة السياحية الشمالية بمحافظة اللاذقية للارتقاء بالمنطقة سياحياً وبيئياً وعمرانياً.

وتضمن القرار الذي يأتي عقب الجولة الأخيرة للوزير يازجي إلى محافظة اللاذقية وريفها مشاركة مجلس المدينة ومديرية سياحة اللاذقية وجامعة تشرين في وضع الأسس والمقترحات اللازمة ومنها تنظيم الحدائق والأرصفة والطرقات والبنى التحتية والشاطئ إضافة إلى العمل لدراسة الوضع القانوني للمنشآت في المنطقة من ناحية الترخيص الإداري والسياحي وتنظيم عملها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وتضمنت مهام اللجنة إجراء وضع آلية لتأطير عمل مكاتب تأجير الشاليهات والسكن السياحي ومسح لواقع الشاليهات الموجودة والمحال التجارية في المنطقة السياحية وطرق الارتقاء بها من لنواحي الخدمية والشكلية كافة.