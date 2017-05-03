وزير الصحة: المؤتمرات العلمية المستمرة تعكس فاعلية وتواجد الطبيب السوري

اعتبر وزير الصحة الدكتور نزار يازجي المؤتمرات العلمية الطبية نواة حقيقية للتطوير العلمي للأطباء المقيمين والأخصائيين وأوضح الوزير يازجي في ختام الندوة العلمية الطبية الثانية لأمراض وجراحة القلب في اللاذقية أن المؤتمرات العلمية بنية جديدة وعلمية ودائمة تعزز الاستمرارية في تقديم أفضل الخدمات الطبية مبيّنا أن مثل هذه الندوات والمؤتمرات رسالة للعالم أن الأطباء السوريين متواجدون فاعلون رغم جميع ظروف الأزمة مؤكدا أن سورية قوية بكل أبنائها المخلصين وأن أطباءها المستمرين في عملهم وواجبهم في المشافي أقوياء يقدمون أفضل الخدمات بجدارة ومهارة وقوة ، وأيضاً يتابعون الأمور العلمية بشكل مستمر ودائم . مشيراً إلى أن الندوات الطبية مستمرة سواء في اللاذقية او في المحافظات السورية لافتاً إلى افتتاح ثلاث ندوات في حلب خلال الأسابيع السابقة ، مؤكداً الاستمرارية في إقامة مثل هذه الندوات في جميع المحافظات وفي ظل توافد الأطباء فيما بين المحافظات ليؤكدوا أننا مستمرون في كل مكان .

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة