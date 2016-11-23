وزير الصحة من حمص: أولوية العمل إعادة تأهيل المنشآت الصحية التي دمرها الإرهاب

قال وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إن “أعمال تأهيل مشفى تدمر الوطني مستمرة حتى عودته إلى العمل بالطاقة القصوى وتلبية جميع الاحتياجات الصحية لأهالي المدينة” مشيرا إلى العمل على ترميم نقص الكوادر الطبية والتمريضية فيه.

وفي تصريح صحفي عقب جولته اليوم في المشفى بين الدكتور يازجي أن ترميم بعض أقسام المشفى مستمر بالتوازي مع توفير خدمات طبية في أقسام أخرى منها غرف العمليات والعناية المشددة وقسم الاسعاف والمخبر.

وأكد الوزير يازجي أولوية العمل على إعادة تأهيل المنشآت الصحية التي دمرها الإرهاب مع رفدها بالعاملين الصحيين والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بما يضمن توفير الاحتياجات الصحية وإيصالها إلى جميع المواطنين.

يذكر أنه بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن إلى مدينة تدمر في آذار الماضي تم ترميم جزء من مشفاها الوطني ليوفر بعض الخدمات الطبية لأهالي المدينة لتعود وتبدأ أعمال التأهيل لبقية الاقسام في آب الماضي.

وخلال جولته على مشفى المخرم الوطني وعد وزير الصحة باستكمال التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لعمل المشفى.

يذكر أن مشفى المخرم الوطني افتتح عام 2014 كمشفى اسعافي وهو مجهز بنحو 35 سريرا وأربعة أسرة عناية مشددة وتسع حواضن وقسم كلية صناعية مع خطة لاستكماله وتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة.