وزير الصحة من مشفى الزهراوي: إدارة “المتاح” والتدريب لضمان استمرار الخدمات

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي العمل على إدارة الإمكانات المتاحة من الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية في المؤسسات الصحية و”بالشكل الأمثل” للنهوض بواقع الخدمات العلاجية والصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته في الهيئة العامة لمشفى الزهراوي ولقائه الأطر الطبية العاملة فيها حيث أعرب الوزير يازجي عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم الممكن للمؤسسات الصحية بالأدوية والتجهيزات الطبية وفق الإمكانات المتاحة وترميم المخزون الدوائي لاستمرار تقديم الخدمات التشخيصية والطبية للمرضى والمراجعين. منوها بجهود والتزام الأطر الطبية الذي ساهم بمواصلة العمل رغم كل التحديات.

ولفت وزير الصحة إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا ببرامج التأهيل والتدريب للأطر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية بمختلف تخصصاتها المهنية للحفاظ على كفاءتها ومهاراتها وضمان توفير أفضل الخدمات للمرضى.

من جانبه بين مدير مشفى الزهراوي الدكتور رفائيل عطا الله أن المشفى هو مركز التدريب الأول في مجالات التوليد وأمراض النساء ويضم اليوم 45 مقيما للاختصاص بالتوازي مع توفير جميع خدمات الصحة الإنجابية.

وأضاف الدكتور عطا الله.. إن المشفى يوفر خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر فحص الماموغرام للسيدات فوق سن الاربعين وسرطان الرحم من خلال إجراء لطاخات عنق الرحم فضلا عن خدمات قسم الحواضن وعيادة تنظيم الأسرة ورعاية الحوامل وعمليات الولادة والتدابير الجراحية.

ومشفى الزهراوي الذي تأسس عام 1902 واعتبر تخصصيا في التوليد وأمراض النساء عام 1968 افتتح العام الماضي شعبة إقامة مرضى جديدة بسعة 21 سريرا بهدف تحسين نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين