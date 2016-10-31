وزير الصحة يتفقد مشفى السويداء ويوعز بإرسال ورشة لإصلاح جهاز تفتيت الحصى

اكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجى حرص الوزارة على تقديم افضل الخدمات الصحية والطبية وتوفير مستلزماتها عبر موءسساتها الصحية للمواطنين.

وشدد الوزير خلال جولة تفقدية على مشفى السويداء الوطنى اليوم على ضرورة جهوزية الكوادر الطبية والتمريضية فى جميع الاوقات و بذل اقصى الجهود لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى بأفضل صورة ومعالجة اى شكوى للمواطنين.

واستمع الوزير من المرضى عن مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم لافتا الى ان الادوية متوفرة لكن هناك نقصا فى بعض الادوية النوعية حيث يتم شراوءءها بشكل دورى عن طريق موءسسة التجارة الخارجية ويتم ارسالها الى المحافظة بشكل ربعى مع تدارك اى نقص فى مادة ما تم استهلاكها نتيجة الضغط عليها من خلال ارسال كميات قليلة بشكل موءقت.

وبين الوزير انه يتم ارسال كمية من مادة الانسولين الى السويداء للمرضىالمحتاجين كما سيتم يوم غد ارسال كمية من الانسولين الى المراكز الصحية فى المحافظة.

بدوره لفت محافظ السويداء عامر ابراهيم العشى الى اهمية هذه الزيارة فى الاطلاع على واقع الخدمات التى يقدمها المشفى والارتقاء بها والوقوف علىالواقع والاحتياجات مع ازدياد الاعباء والضغط على المشفى فى ظل الظروف الراهنة مشيرا الى الحاجة الى بعض الادوية النوعية ومتابعة تجهيز جهاز تفتيت الحصى ووضعه فى الخدمة حيث اوعز الوزير بارسال ورشة لهذا الامر0

وكان الوزير يازجى اطلع امس على واقع الخدمات فى مشفيى درعا وازرع الوطنيين0