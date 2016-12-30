وزير الصناعة يدعو مدير الشركات الصناعية في حلب للبدء بالانتاج بالسرعة القصوى

أكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو ضرورة الابتعاد عن النمطية في الادارة والعمل بروح الابداع والمبادرة للبدء باعادة الاعمار والانتاج.

وخلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمديري الشركات والمؤسسات الصناعية في حلب دعا الوزير الحمو الى وضع تصور واضح لخطط العمل والبدء بالانتاج بالسرعة القصوى.

وأشار الى أهمية الاستفادة من قطع التبديل في كل شركة ومعمل وتشغيل خطوط الانتاج بالاستفادة من الخبرات الوطنية والاعتماد على السوق المحلية لتأمين قطع التبديل اللازمة مؤكدا ضرورة وضع برامج زمنية واضحة ومحددة للبدء بالعمل وانجاز المراحل المطلوبة.

من جانبه أبدى محافظ حلب حسين دياب استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات لشركات القطاع العام بهدف الاقلاع بالعمل مجددا مشددا على الدور المهم لهذه الشركات في عملية اعادة الاعمار والق الصناعة لمحافظة حلب ودعم الاقتصاد الوطني.

ولفت دياب الى حرص المحافظة وتعاونها لتسهيل عملية تسويق منتجات معامل القطاع العام العاملة حاليا من خلال التواصل مع المحافظة وتزويدها بقائمة المنتجات المتوافرة ليتم تعميمها على مختلف القطاعات فيها.

واستعرض مديرو الشركات والمؤسسات الصناعية واقع كل منشأة على حدة وحجم الدمار الذى تعرضت له من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة وروءى وخطط اعادة البناء والتأهيل والاقلاع من جديد حيث أجاب وزير الصناعة عن مجمل طروحات الحضور مبينا استعداد الوزارة لتسهيل عمل كل الموءسسات وتقديم كل ما يلزم لاعادة اقلاعها بأسرع وقت.

وكان المهندس الحمو ودياب تفقدا أمس عددا من المنشات الصناعية في حلب واطلعا على حجم التخريب الذي تعرضت له من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة.