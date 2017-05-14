وزير الطاقة الروسي يتوقع تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط لنصف عام فأكثر

من جهته، صرح رئيس شركة “روس نفط”، أكبر شركة نفط في روسيا، إيغور سيتشين، بأن “روس نفط” تدعم كافة أعمال وزارة الطاقة الروسية في المفاوضات مع اللاعبين في سوق النفط حول اتفاق خفض الإنتاج.

وقال سيتشين لوكالة “سبوتنيك”: “تتمسك وزارة الطاقة بهذه الرؤية وتتفاوض مع اللاعبين في السوق، ونحن ندعم كافة أعمال وزارة الطاقة”. وأضاف: “الأهم أن تكون هناك آلية لحماية مصالحنا”.

وكانت دول منظمة “أوبك” قد توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط، 558 ألف برميل يوميا، 300 ألف برميل منها حصة روسيا.