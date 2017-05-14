وزير العدل: بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة العمل وخدمة المواطنين

أكد وزير العدل القاضي هشام محمد ممدوح الشعار على بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة العمل وخدمة المواطنين من خلال استثمار الكوادر والإمكانات المتاحة وتطوير آليات العمل والاستفادة من برنامج أتمتة العمل القضائي والإداري.

وركز القاضي الشعار خلال جولة له اليوم على عدلية دمشق رافقه خلالها رئيس ادارة التفتيش القضائي القاضي سلوى كضيب على روح العمل الجماعية ودعم الوزارة بما يسهم في جودة الأداء وسرعة الإنجاز.

وبحث الشعار مع المحامين العامين في عدليتي دمشق وريف دمشق وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق والإحالة فيهما عمل النيابة العامة وعددا من الموضوعات التي تخص تطوير عمل المحاكم والدوائر القضائية والمبادرات التي من شأنها تسليط الضوء على المشاكل والصعوبات التي تعترض حسن سير العمل للوقوف على أسبابها ومعالجتها.

واطلع الشعار خلال اللقاء على مسار العمل للوقوف الفعلي على الإمكانات البشرية والإدارية والتجهيزات التقنية للتأكد من مدى اتساقها مع توجهات الوزارة لما فيه ضمانة للمتقاضين في الوصول إلى عدالة تضمن الحق للجميع.