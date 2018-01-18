وزير المالية: إعادة النظر بالقوانين الضريبية والارتقاء بالعمل

ترأس وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بالأمس اجتماعاً ضم المديرين المركزيين في الوزارة ومعاوني الوزير، وأعلن أن الوزارة تعمل على إعادة النظر بكل القوانين الضريبية من قبل لجان مختصة ودراسة إعادة هيكلية مديريات الوزارة وتطويرها بما يؤدي إلى الارتقاء بالعمل الإداري.

كما لفت إلى أهمية تبسيط الاجراءات والخدمات المقدمة من الوزارة إلى المواطنين والجهات العامة وضرورة التكامل في العمل والتنسيق الكامل مع الجهات العامة بما يؤدي إلى السرعة في إنجاز العمل.

وطلب وزير المالية من المديرين تقييم أداء العاملين بالوزارة، ولا سيما محاسبو الإدارة وإقامة دورات تخصصية للعاملين حول قانون العاملين الأساسي ونظام العقود.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة رأى الوزير حمدان ضرورة إعادة النظر بتبويب الموازنة في الأعوام القادمة وفق أسس علمية دقيقة تلبي متطلبات الواقع وتغطي جميع الاحتياجات مبيناً أنه تم تشكيل عدة لجان لهذه الغاية منحت مدة ستة اشهر لإنجاز مهامها ليصار بعد ذلك إلى أتمتة قطاع الانفاق بشكل كامل.

وفي ختام الاجتماع دعا وزير المالية إلى الإسراع في إنجاز قطع الحسابات للسنوات السابقة علماً بأن قطع حسابات محافظة الرقة للأعوام ما بين 2013 إلى 2016 قد أنجز بينما قطع حسابات محافظة دير الزور للأعوام ذاتها قيد الإنجاز.