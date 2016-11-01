وزير المالية: الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى أولوية

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عقب جلسة مجلس الشعب اليوم أن الأولوية في عمل الحكومة وبنود الموازنة العامة للدولة لعام 2017 هي الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وإيلاؤهم الرعاية القصوى واتخاذ كل ما من شأنه تحسين سبل معيشتهم وفاء لتضحيات الشهداء في سبيل الوطن مشيرا إلى أن مداخلات أعضاء المجلس فيما يتعلق بمشروع الموازنة كانت “بناءة وموضوعية وواقعية وستتم دراستها”.

وبين حمدان أن مشروع الموازنة العامة للدولة المقدم لمجلس الشعب يأتي في ظل الظروف الاستثنائية والحرب الإرهابية التي تستهدف سورية ومن يطلع على بنود المشروع يدرك تماما أن الدولة ما زالت قوية وتواصل رعايتها واهتمامها بمختلف شرائح المجتمع وتقدم الدعم الاجتماعي وتنفذ المشاريع الاستثمارية وتدعم كل القطاعات الزراعية والصناعية والتعليمية.