وزير المالية من حلب :استراتيجيات لتطوير عمل الجمارك والقضاء على التهريب

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين وعدم التساهل مع حالات التسيب والتقصير ومحاربة الفساد بجميع أشكاله.

وخلال جولة لوزير المالية اليوم إلى مديرية الجمارك في حلب اطلع فيها على واقع العمل في المديرية والآليات المتبعة أشار إلى الدور المهم للجمارك في محاربة التهريب الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى معيشة المواطن داعيا إلى العمل على إعطاء صورة جيدة عن المديرية التي تشكل أحد أهم ركائز الحفاظ على اقتصادنا الوطني.

وأوضح حمدان أن الوزارة وبالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك وضعت العديد من الخطط والاستراتيجيات لتطوير آليات عمل الجمارك والنهوض بهذا المرفق الحيوي لافتا إلى أن الوزارة بصدد وضع ضوابط بالتعاون مع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني ومؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل المتورطين في الأعمال المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وتعهد الوزير حمدان بتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل المديرية والضابطة الجمركية وحل جميع الملفات العالقة مع الجهات ذات الصلة.

من جهته أكد مدير جمارك حلب ابراهيم عبد الله أن الصعوبات التي واجهت عمل المديرية خلال الفترة السابقة لم تمنعها من أداء عملها وواجبها في مكافحة التهريب وإنجاز العديد من القضايا الجمركية مشيرا إلى أنه تم مؤخراً إعادة تفعيل أمانة الجمارك في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار بهدف تسهيل الخدمات والإجراءات للصناعيين.

شارك في الجولة الدكتور عبد الكريم حسين المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية ومحمود جمل مدير مالية حلب.

ويزور محافظة حلب وفد حكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس الوزراء للوقوف على الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة.