وزير المالية من حلب: قانون جديد للجمارك وإعادة النظر بقانون الضرائب

ناقش وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب اليوم الصعوبات التي تواجه الحركة الاقتصادية في المحافظة وخاصة ما يتعلق بقطاعات التصدير والجمارك والضرائب والمصارف.

وأكد الوزير حمدان أهمية حلب اقتصاديا وصناعيا وزراعيا. مشيرا إلى جهود الحكومة في وضع الاستراتيجيات والخطط الطموحة للنهوض بالواقع الاقتصادي من خلال إعداد مشاريع مراسيم وقوانين وتشريعات جديدة كفيلة بحل جميع القضايا العالقة وتأمين كل مستلزمات عملية الإنتاج والتنمية بكل أبعادها.

ولفت الى ضرورة التعاون والتنسيق والتشاركية بين كل القطاعات والوزارات المعنية بهدف الوصول إلى صيغ وحلول ذكية ومبتكرة تسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج. واعدا بمعالجة ما يعترض إعادة تفعيل وتنشيط الحركة التجارية عبر وضع رؤية جديدة لآلية استئناف منح القروض للتجار والصناعيين وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع وتائر العمل الصناعي.

وأشار وزير المالية إلى العمل حاليا على إصدار قانون جديد وعصري للجمارك يراعي تطورات الحركة التجارية وفق المتغيرات الراهنة إلى جانب إعادة النظر بقانون الضرائب من خلال تشكيل لجنة حكومية لوضع حلول نهائية للمشكلات المتعلقة بالضرائب المالية.

بدوره أكد محافظ حلب حسين دياب أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كل أشكال الدعم للصناعيين والتجار في مدينة حلب وإعادة تشغيل كل المنشآت الصناعية والتجارية بالمحافظة.

ولفت أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار إلى أهمية توظيف الإمكانات المتاحة لإعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب بما يساعد على تنشيط الحركة التجارية التي تشكل ركيزة النهوض التنموي والإقتصادي بالمحافظة.

وقدم رئيس غرفة تجارة حلب مجد الدين دباغ وعدد من أعضاء الغرفة شرحا كاملا عن واقع العمل والجهود المبذولة لحل كل المشكلات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وإطلاق المبادرات الفاعلة والمجدية لتذليل الصعوبات التي تعترض عمل التجار.

وكان الوزير حمدان ناقش في وقت سابق اليوم خلال اجتماع بمديرية مالية حلب بحضور محافظ حلب وأمين فرع حزب البعث مع مديري الدوائر التابعة للوزارة واقع كل مؤسسة ودائرة وما يعترضها من صعوبات ومشكلات ومقترحات النهوض والارتقاء بالعمل.

وشدد وزير المالية على ضرورة تنظيم العمل في كل المؤسسات والدوائر والتعاون المشترك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتقيد بالأنظمة والقوانين ومحاسبة المقصرين ومكافحة الفساد وتدريب وتأهيل الكوادر بما يسهم في تطوير العمل. مؤكدا أن المحاسبة ستطول الجميع ولن يتم التساهل أو التهاون مع أي مخالفة أو مع حالات استغلال المواطنين.

وسبق الاجتماعان جولة للوزير على عدد من المصارف والصرافات الآلية في المدينة اطلع خلالها على واقع العمل داعيا المعنيين فيها إلى تنظيم العمل بشكل حضاري وتخديم المواطنين بصورة لائقة.

شارك في الجولة محافظ حلب وأمين فرع الحزب ومدير مالية المحافظة.