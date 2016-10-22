وزير المالية يطلب من مصرف التوفير العمل على دعم مشاريع الإيجار التمويلي

طلب وزير المالية الدكتور مأمون حمدان من مجلس إدارة مصرف التوفير العمل على دعم مشاريع الإيجار التمويلي الذي يعتبر شكلاً من أشكال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإعداد الدراسة اللازمة لذلك إلى جانب دعم قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي بأشكالها كافة.

وأوضح الوزير حمدان خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مصرف التوفير أن وزارة المالية تعمل على معالجة وضع الكفلاء ممن كفلوا مقترضين سافروا إلى خارج سورية من خلال تشريع يجيز للمصرف الحجز على تأمينات المقترض المتسرب بدلا من الحسم من كفلائه، لافتا إلى أن مجلس الوزراء شكل خلال الأسبوع الماضي مجموعة عمل من وزارات العدل والاقتصاد والمالية للوقوف على واقع القروض المتعثرة في المصارف العامة والخاصة ولتفعيل عمل المحاكم المصرفية.

وقدم رئيس مجلس الإدارة زهير تلاج ومدير عام المصرف هيفاء يونس عرضا عن أداء المصرف خلال الفترة السابقة والمشاريع التي قام بتمويلها والمشكلات التي تعترض العمل.

واطلع الوزير على أقسام المصرف واستمع الى شرح مفصل عن عمل قسم المعلوماتية وآلية الأمان والحماية للبيانات وطلب من مجلس الإدارة وضع مقترحات ورؤى واضحة وسليمة من شأنها تطوير عمل المصرف وأدائه.