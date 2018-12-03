وزير النفط الإيراني: الضغوط على إيران تهدف لوقف صادرات النفط والبتروكيمياويات

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه أن قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات بات المستهدف الأول من الولايات المتحدة وحلفائها واصفاً الحصار الاقتصادي المفروض على إيران في الظروف الراهنة بأنه الأشد.

وقال زنكنه في كلمة اليوم خلال اجتماع مع قادة وحدات التعبئة بوزارة النفط الإيرانية: معظم الضغوط الأمريكية المفروضة على إيران تتركز على وقف الصادرات الإيرانية من مشتقات النفط والغاز والمنتجات البتروكيمياوية ونحن نخوض حربا باردة بكل معنى الكلمة بهذا الخصوص.

وأشار زنكنه إلى أن المسؤولين الإيرانيين يسعون للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط والغاز والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيمياوية مؤكداُ ضرورة العمل بهدوء وعدم تسريب أي معلومة تدعم الأعداء بهذا المجال.

وكان زنكنه جدد تأكيده أن أحلام أميركا بتصفير صادرات النفط الإيراني لن تتحقق أبداً.

وأعلن ترامب في أيار الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد وإعادة العمل بالعقوبات على طهران في تحد لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك للقرارات الدولية بهذا الشأن فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يعتزم إنشاء كيان قانوني يسمح بمواصلة التجارة مع إيران ولاسيما في مجال النفط وحماية الشركات الأوروبية من هذه العقوبات.