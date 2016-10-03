وزير النفط يتفقد سير العمل في مصفاة بانياس

تفقد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي سليمان غانم سير العمل في أقسام مصفاة بانياس بمناسبة انتهاء العمرة للمصفاة والبدء بالإنتاج فيها.

ولفت الوزير غانم خلال جولته إلى أهمية انجاز العاملين للعمرة في “فترة قياسية لم تتعد 15 يوما والتي تمت في ظروف استثنائية جدا رغم كل التحديات بالاعتماد بالكامل على الكوادر المحلية” حيث تحتاج العمرات في ظروف العمل الطبيعية إلى أكثر من 45 يوما.

وبدأت العمرة في 15 أيلول متضمنة عمليات الصيانة الخاصة والفحوصات وعمليات الإصلاح واستبدال بعض الأجزاء المعطوبة من خطوط وصمامات، مع تصنيع محلي لبعض الأجزاء لاستكمال الأعمال فيما بدأت تجارب الإقلاع في 29 أيلول وعمليات الإنتاج في 30 منه.