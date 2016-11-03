وزير النفط “يضبط” عملية توزيع المشتقات النفطية في حلب

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس على غانم أن الوزارة حريصة على

تأمين احتياجات محافظة حلب من المشتقات النفطية وفق الامكانيات المتاحة

مبينا أن وضع المشتقات النفطية فى حلب حاليا //جيد//0

وخلال جولة له اليوم مع محافظ حلب حسين دياب على عدد من محطات الوقود

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس على غانم خلال جولة له اليوم مع محافظ حلب حسين دياب على عدد من محطات الوقود ضرورة متابعة الرقابة للتأكد من وصول المشتقات النفطية بأسهل الطرق للمواطنين وبالكمية الحقيقية والسعر المحدد من خلال التدقيق علىتنفيذ طلبات المواطنين فيما يتعلق بمادتى المازوت والغاز والتنسيق بينلجنة المحروقات وفرع المحروقات فى هذا المجال.

كما تفقدا عملية توزيع مادة المازوت المنزلى واسطوانات الغاز على لمواطنين فى حى المريديان واستمعا من المواطنين الى ملاحظاتهم

ومقترحاتهم حول الية التوزيع.

واطلع الوزير على الالية الجديدة التى ستتبعها محافظة حلب لتوزيع اسطوانات الغاز من خلال بطاقات خاصة توزع للاسر وفق الية محددة بهدف تسهيل عملية حصول المواطن على هذه المادة

بدوره بين محافظ حلب أن المحافظة حريصة على ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية وتحقيق العدالة فى شمول كل الاحياء وتنظيم عمل محطات الوقود بما يحقق سهولة حصول المواطن على احتياجاته مع تشديد الرقابة على عملية التوزيع ووضع النواظم ومحاسبة المحتكرين والمستغلين.

وكان وزير النفط ووزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن ومحافظ حلب تفقدوا امس واقع عمل فرع المحروقات فى المحافظة.

فى سياق متصل قام وزيرا الموارد المائية والنفط والثروة المعدنية ومحافظ حلب بجولة تفقدية على موءسسة المياه تابعوا خلالها واقع عمل الموءسسةوالجهود المبذولة لتوفير المياه لجميع المناطق والاحياء السكنية ،وخلال الجولة تم الاطلاع على عملية تجميع المياه فى خزانات تشرين وضخهاالى الاحياء الغربية من المدينة حيث بين وزير الموارد المائية أن هدف الجولة هو المتابعة الميدانية للعمل وبحث الجهود الرامية الى التغلب على الصعوبات وتوفير المياه بالشكل المطلوب لكل أهالى حلب. ولفت/الحسن/ الى وجود بعض المعوقات التى تحول دون ضخ المياه الى خزانات تشرين جراء قيام الارهابيين المنتشرين فى محطة سليمان الحلبى بمنع ورشات الصيانة من تنفيذ الاصلاحات اللازمة لمعاودة الضخ. موءكدا أن العمل مستمر للتغلب على كل المصاعب واعادة الضخ مجددا،وأشار المحافظ الى أن المحافظة تواصل مساعيها لتأمين المياه قدر المستطاع لكل المناطق والاحياء السكنية سواء عن طريق الضخ المباشر أو من خلال الصهاريج أو الخزانات أو الابار الموزعة على المناطق السكنية0 بعد ذلك ترأس وزير الموارد المائية اجتماعا ضم مديرى المديريات والاقسام فى الموءسسة تم خلاله بحث الواقع الراهن والمقترحات والحلول البديلة لتوفير المياه.