وزير النقل من حلب: تأهيل مطار حلب الدولي ووضعه بالخدمة مباشرة

أكد وزير النقل المهندس علي حمود أهمية تأهيل مطار حلب الدولي ووضعه بالخدمة مباشرة وتجاوز الصعوبات التي تقف حجرة عثرة في وجه الإقلاع بعمله بعد تعرضه لأعمال التخريب من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وخلال جولته اليوم على عدد من الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة بحلب شملت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية ومديرية النقل البري ومطار حلب الدولي ومركز إجازات السوق أكد الوزير حمود أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.

كما اطلع وزير النقل على الية العمل في مديرية المواصلات واستمع من المراجعين إلى آرائهم حول الخدمات المقدمة وكيفية معالجة المشاكل التي تعيق العمل كما التقى مديري المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة في مقر مؤسسة الخطوط الحديدية واستمع منهم إلى المشاكل والآليات المقترحة لمرحلة البناء وإعادة الأعمار.

ولفت الوزير حمود الى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والإعمار وعلينا بذل مزيد من الجهود والعمل الجماعي للإسراع في “عودة العجلة الاقتصادية لهذه المؤسسات التي تعتبر من أهم روافد الخزينة”.

بدوره استعرض مدير عام مؤسسة الخطوط الحديدية السورية الدكتور نجيب فارس معوقات تطوير العمل ومتطلبات إعادة الاعمار والخطة الاستراتيجية للمؤسسة وكيفية إيصال الشبكة الحديدية من محطة جبرين إلى المرفأ الجاف في المدينة الصناعية.

وقدم مدير النقل المهندس محمد أحمد شرحا موجزا عن آلية عمل المديرية والعقبات التي تعيق تخديم المواطنين على أكمل وجه مقترحا حزمة من الإجراءات لتطوير العمل وإنجاز المعاملات للمواطنين من خلال مراجعة بعض القرارات الوزارية المتعلقة بتطوير العمل.

أما مدير مطار حلب الدولي المهندس باسم منصور فأوضح أن أغلب صالات المطار والشركة السورية للطيران وفرع الهجرة والجوازات والمهبط جاهزة للعمل ويتم حاليا تأهيل بعض الأماكن لاستقبال الطيران فيها.