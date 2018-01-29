وزير النقل يبحث مع مديري مؤسسات النقل خطة عام 2018

أكد وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة حققت نسب انجاز عالية خلال العام الماضي وتخطط لتحقيق نسب أعلى هذا العام وخاصة مع بدء مرحلة إعادة الأعمار والتي تتطلب بذل أقصى ما يمكن لتحقيق أعلى نسب انجاز وبأقل التكاليف.

ونوه الوزير حمود خلال اجتماعه اليوم مع المديرين العامين للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة بالجهود التي بذلها العاملون خلال العام الماضي مشددا على أهمية الجولات الميدانية ومتابعة المشاريع التي تنفذ لما لها من أهمية في رفع سوية العمل وتلافي السلبيات.

واستعرض وزير النقل ما تم تنفيذه خلال عام 2017 ونسب الانجاز في تتبع الخطة الاستثمارية والتي بلغت بالنسبة للوزارة وجهاتها 153 بالمئة بالنسبة للاعتمادات الأصلية و108 بالمئة بالنسبة للاعتمادات النهائية بينما أظهرت المؤشرات الإنتاجية لوزارة النقل والجهات ذات الطابع الاقتصادي التابعة لها قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي المنفذة بقيمة 75 مليارا و806 ملايين ليرة سورية بنسبة تنفيذ 132 بالمئة مقارنة مع مستلزمات الإنتاج المنفذ والبالغ 22 مليارا و975 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 101 بالمئة.

وبلغت الإيرادات المنفذة لوزارة النقل والجهات ذات الطابع الاقتصادي التابعة لها حسب الوزير حمود 76 مليارا و160 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 123 بالمئة بينما وصلت النفقات المنفذة 832ر39 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ 309 بالمئة.

واستمع الوزير حمود الى مداخلات ومقترحات مديري المؤسسات حول ما ورد في خطة 2018 داعياً الجميع للسرعة في إبرام العقود في خطط العام الجاري تجنباً للتأخر في تحقيق الخطة باعتبار أن قطاع النقل متكامل وجميع القطاعات تكمل بعضها كما دعا إلى البدء باستخدام التوقيع الالكتروني والمراسلة عبره للسرعة في انجاز الردود وبالتالي السرعة في الانجاز.