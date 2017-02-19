وزير خارجية العراق يؤكد دعم بلاده أي مبادرة لحل الأزمات في المنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري دعم العراق أي مبادرة لحل الأزمات في المنطقة مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق الأمني والاستخباري لمواجهة الإرهاب.

وذكر بيان صدر في بغداد على هامش لقاء الجعفري مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أورده موقع السومرية نيوز اليوم ان”الجعفري شدد على حرص العراق على إقامة علاقات استراتيجية مع روسيا ممتدة لأمد طويل ومتعددة للمجالات والقطاعات كافة سياسيا واقتصاديا وأمنيا”.

بدوره جدد بوغدانوف دعم ومساندة روسيا للعراق حتى تحرير أراضيه بالكامل وإعادة إعمار البنى التحتية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ونوه بوغدانوف بدور العراق في قضايا المنطقة وإرساء الأمن والاستقرار وجهوده في الحرب ضد الإرهاب ومشاركته في المؤتمرات الدولية الداعمة للحلول السلمية في المنطقة والعالم.

وأشار بوغدانوف إلى أنه سيجري خلال الزيارة التي يقوم بها الى بغداد حاليا بحث سبل التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة العراقية الروسية في الفترة المقبلة.