وزير خارجية الفلبين: الرئيس يريد تحرير البلاد من الأغلال الأمريكية

أكد وزير خارجية الفلبين بيرفكتو ياساي أن الرئيس رودريجو دوتيرتي يرغب في تحرير البلاد من اعتمادها المقيد على الولايات المتحدة التي لا يمكن ضمان دعمها إذا تعرضت سيادة الفلبين للتهديد.

وقال وزير الخارجية: إن “الرئيس مضطر لإعادة ترتيب السياسة الخارجية للفلبين وعدم إخضاعها لمطالب ومصالح الولايات المتحدة”.

وكتب ياساي على صفحته في فيسبوك “إن إنهاء اعتماد الفلبين المقيد على الولايات المتحدة من أجل مواجهة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية صار إلزاميا في شأن وضع حد لخنوع بلدنا لمصالح الولايات المتحدة.”

ويوم الاثنين قال الرئيس الفلبيني “فليذهب (الرئيس الأمريكي باراك أوباما) إلى الجحيم” في آخر توبيخ له ردا على إبداء الولايات المتحدة قلقها من حرب دوتيرتي الدامية على المخدرات.