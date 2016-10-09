وسائل إعلام.. نشر صواريخ إسكندرالروسية في منطقة محاطة بقوات الناتو

ذكرت أنباء أوردتها وسائل إعلام في 8 تشرين الأول 2016 عن أن وزارة الدفاع الروسية أمرت بنقل صواريخ إسكندر مطوَّرة (إسكندر-إم) إلى منطقة كالينينغراد.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصدر استخباري أمريكي أن روسيا قد تكون عبرت على هذا النحو عن استيائها من أفعال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحسب المصدر فإنه تم في عام 2014 نقل صواريخ مماثلة إلى منطقة كالينينغراد للمشاركة في المناورات، ويصف الناتو هذه المنطقة بأنها جيب روسي داخل مجال عمل الحلف.

وكان قائد عسكري روسي (الجنرال ميخائيل ماتفييفسكي) قد قال في عام 2015 إن لواء الصواريخ الموجود في مقاطعة كالينينغراد سيحصل على منظومات «إسكندر-إم» الصاروخية التكتيكية قبل عام 2018 مثله في ذلك مثل سائر ألوية الصواريخ الأخرى بالجيش الروسي.

أما السبب وراء قلق الناتو بشأن نشر صواريخ إسكندر في مقاطعة كالينينغراد فهو أن هذه الصواريخ قادرة على ضرب أهداف ومنشآت عسكرية تابعة للحلف في أراضي ليتوانيا ولاتفيا وبولندا من منطقة كالينينغراد. ولم يصدر تعليق على هذا الموضوع من قبل وزارة الدفاع الروسية بعد.